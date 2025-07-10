Ликвидация последствий непогоды во Львове и в области: что известно по состоянию на сейчас

В четверг, 10 июля, Львовскую область накрыла непогода. Сейчас самые большие повреждения уже устранили.

Коммунальные службы продолжают работать после вчерашней непогоды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службы ЛГС и Львовской ОГА.

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Какова ситуация с ликвидацией последствий непогоды на Львовщине

Первый заместитель главы Львовской ОГА Андрей Годик сообщил, какая сейчас ситуация с ликвидацией последствий непогоды в регионе.

По его словам, полностью восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах области.

также обеспечен проезд на всех дорогах, которые были подтоплены. В частности, как указал Годик, речь идет о трассах государственного и местного значения в Солонке, Сокольниках, Залесье, Суховоле и других локациях.

он добавил, что завершаются работы по откачке воды из жилых домов, подвалов, амбулаторий, школ во Львове, Сокольниках, Якторе, Малечковичах и нескольких других общинах.

На местах работает спецтехника и спасатели. Благодаря оперативным действиям ГСЧС спасли 8 человек, из них 5 детей.

О ситуации также рассказала Ирина Маруняк, заместитель городского головы Львова.

После вчерашней непогоды вода из рек Зубра, Марунька и Вишенка сошла, подтопления уже ликвидированы. Аварийные бригады продолжают работать. Из 92 поврежденных крыш в 15 домах ремонт уже завершили, на остальных объектах – работы продолжаются,

– отметила она.

Из-за непогоды было повалено 16 деревьев и 5 крупных веток. 12 деревьев и ветки уже раскрошены и сегодня коммунальщики будут их забирать с территорий, где они лежат.

Кроме этого, зафиксировано 31 повреждение на сетях ливневой канализации – над их устранением работают бригады "Львовводоканала".

Известно, что на выходных коммунальные службы также будут работать.