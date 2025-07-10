Вода местами достигает почти 3 метров: для каких районов Львова есть угроза подтоплений

Из-за интенсивного ливня вблизи Львова из берегов вышла река Зубра. Власти предупреждают об угрозе подтопления для ряда районов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Андрея Садового.

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Для Львова существует угроза подтопления

По словам Садового, сейчас во Львове места, где вода достигает почти 3 метров – говорится о нежилых зонах. Он отметил, что река Зубра продолжает выходить из берегов.

Существует угроза подтопления части Франковского, Сиховского и Железнодорожного районов.

Просим жителей перенести вещи из подвалов в безопасное место, а также откатить автомобили из подземных паркингов и потенциально опасных участков,

– подчеркнул мэр города.

Ситуация на окраинах Львова из-за непогоды / фото Андрея Садового

По данным местных властей, сейчас подтопления уже наблюдаются на улицах Кульпарковская, Трускавецкая, Авиационная, а также в Сокольниках.

Во Львовской ОГА попросили воздержаться от поездок без необходимости, не находиться под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач.

Синоптики предупреждают, что чрезвычайный дождь продлится до конца суток 10 июля. Объявлен III уровень опасности, красный.