Грозы, порывы ветра и град: во Львове и области объявлено штормовое предупреждение
- На Львовщине 11 июня ожидаются грозы, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, местами град.
- Объявлен І уровень опасности, желтый.
На Львовщину надвигается непогода. В среду, 11 июня, в регионе объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
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Чего ждать от погоды во Львове и области 11 июня
Так, синоптики прогнозируют по территории Львовской области 11 июня утром и днем грозы, порывы северо-западного ветра и местами шквалы 15 – 20 метров в секунду, местами град.
Относительно города, то утром и днем того же дня ожидаются грозы, порывы северо-западного ветра 15 – 20 метров в секунду, град. Объявлен І уровень опасности, желтый.
Объявление о непогоде 11 июня / фото регионального центра гидрометеорологии
Кстати, в целом июнь в Украине ожидается теплый со среднемесячной температурой в пределах +18 – +23 градусов. Это на 0,5 – 1,8 градуса выше нормы.
На этой неделе жары +35 и больше ждать не стоит. В среднем температура будет колебаться в пределах +22...+30, хотя немного прохладнее будет в среду и пятницу.