На Львов и Киев надвигается ненастье: о чем предупредили синоптики

В пятницу, 14 июля, в Украине разыграется непогода. Синоптики уже предупреждают о первом, желтом уровне опасности, в частности, на Львовщине и Киевщине.

Более того, Львовский региональный центр по гидрометеорологии присвоил непогоде в регионе ІІ уровень опасности. Речь идет о ненастье, которое будет держаться до конца суток 13 июля и в пятницу, 14 июля.

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Львовщину будут заливать сильные дожди

Так, согласно предупреждению Львовского РЦГМ о стихийных метеорологических явлениях, на территории Львовской области и во Львове до конца 13 июля ожидаются сильные дожди, которые будут лить и ночью 14 июля. Более того, вместе с осадками в течение пятницы ожидаются и грозы.



Предупреждение Львовского РЦГМ / Скриншот

Заметим, что сильные осадки уже начали затапливать Львовщину – в Стрые некоторые дороги превратились в реки. Также на кадрах опубликованного в сети видео можно увидеть, насколько сильный ветер сопровождает непогоду.

Непогода в Стрые Львовской области: смотрите видео

В Киевской области ожидаются не только ливни

О непогоде в Киевской области же предупредили и в Киевской ОВА со ссылкой на Укргидрометцентр. Там отметили, что днем 14 июля в области ожидаются сильные дожди и грозы, а также безумные порывы ветра.

Так, его скорость может достигать 15–20 метров в секунду, что характеризуется как очень сильный ветер, от которого могут ломаться ветки деревьев и против которого трудно идти.

Будьте внимательны и осторожны во время пребывания на улице в непогоду,

– подчеркнули в Киевской ОВА.



Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области / Укргидрометцентр

Стоит отметить, что вместе с тем в Киевской области, как и в других северных областях государства, в пятницу также ожидается и существенное похолодание. Более того, в Укргидрометцентре предупредили, что погодные условия будут потенциально опасны на всей территории Украины.



Метеорологические предупреждения на 14 июля / Данные Укргидрометцентра