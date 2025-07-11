Град, ливни и шквальный ветер: могут ли распространиться погодные аномалии на другие регионы Украины
- В Киевской области выпал огромный град, повредив крыши домов и автомобили, а во Львове и области за ночь выпала месячная норма осадков, что привело к подтоплениям.
- Синоптики предупреждают, что такие погодные аномалии могут повториться в других регионах Украины из-за летних температурных контрастов.
Накануне на Киевщине выпал огромный град, а во Львове и области за ночь выпала месячная норма осадков. Синоптики предупреждают, подобные погодные аномалии могут повториться и в других регионах Украины.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на синоптика Елену Смалюх в эфире "Киев24".
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Следует ли ждать погодных аномалий в остальных регионах Украины
Вчера, 10 июля, в Киевской области выпал огромный град, который повредил крыши домов и автомобили. В то же время Львовскую область накрыли интенсивные дожди. Во Львове и нескольких районах области за ночь выпала месячная норма осадков, что привело к подтоплениям.
Как сообщила Смалюх, только за сутки во Львове выпало 138% от месячной нормы осадков. Реки не смогли справиться с таким объемом воды.
По словам синоптика, подобные стихийные явления могут возникать и в других регионах Украины. Это связано с характерными для лета температурными контрастами.
Смалюх призывает следить за прогнозами погоды и реагировать на предупреждения о грозах и резком снижении температуры.