Грозы, град, а также шквалы: на Львовщину идет непогода
- На Львовщине 3 и 4 сентября прогнозируют грозы, град, шквалы до 15 – 20 метров в секунду.
- Также 4 сентября ночью и утром местами в регионе ожидается туман.
На Львовщине 3 и 4 сентября ожидается непогода. Синоптики прогнозируют грозы, шквалы и град.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии.
Смотрите также Лето ушло, а температура осталась: Европу ожидает чрезвычайно теплый сентябрь
Когда будет непогода на Львовщине?
Синоптики сообщают, что во второй половине дня 3 сентября и днем 4 сентября на Львовщине местами ожидаются грозы и град. Также специалисты предупреждают о шквалах 15 – 20 метров в секунду.
Кроме этого, 4 сентября ночью и утром местами в регионе будет туман видимостью 200 – 500 метров. Синоптики прогнозируют это и для Львова и объявили І уровень опасности, желтый.
Спасатели Львовщины предостерегают быть внимательными и осторожными во время ухудшения погодных условий. В частности, они рекомендуют:
- во время грозы, если вы находитесь дома, стоит закрыть все окна и двери, в помещении не должно быть сквозняка, следует подальше держаться от электроприборов.
- если непогода застала вас на улице, стоит стараться не ходить под карнизами домов, а также держаться подальше от раскидистых деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.
- избегать металлических заборов, стен, возле которых растут деревья, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач.
Смотрите также Лето ушло, а температура осталась: Европу ожидает чрезвычайно теплый сентябрь
Какой будет погода в Украине в сентябре?
- В интервью 24 Каналу Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС, рассказала, возможна ли в сентябре этого года жара до +38.
- По ее словам, "такая температура маловероятна, однако начало сентября ожидается достаточно жарким".
- Также метеоролог ответила, как часто бывают заморозки в первый месяц осени и ждать ли их в этом году. Как отметила Вера Балабух, это довольно типичное явление, особенно в западных, северных областях страны. Так что и в этом году заморозки вероятны.