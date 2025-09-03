На Львовщине 3 и 4 сентября ожидается непогода. Синоптики прогнозируют грозы, шквалы и град.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии.

Когда будет непогода на Львовщине?

Синоптики сообщают, что во второй половине дня 3 сентября и днем 4 сентября на Львовщине местами ожидаются грозы и град. Также специалисты предупреждают о шквалах 15 – 20 метров в секунду.

Кроме этого, 4 сентября ночью и утром местами в регионе будет туман видимостью 200 – 500 метров. Синоптики прогнозируют это и для Львова и объявили І уровень опасности, желтый.

Спасатели Львовщины предостерегают быть внимательными и осторожными во время ухудшения погодных условий. В частности, они рекомендуют:

во время грозы, если вы находитесь дома, стоит закрыть все окна и двери, в помещении не должно быть сквозняка, следует подальше держаться от электроприборов.

если непогода застала вас на улице, стоит стараться не ходить под карнизами домов, а также держаться подальше от раскидистых деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

избегать металлических заборов, стен, возле которых растут деревья, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач.

Какой будет погода в Украине в сентябре?