На Львовщине снова могут быть подтопления: синоптики предупредили о новой угрозе
- Синоптики предупреждают о возможности подтоплений на Западе Украины с 11 до 13 июля из-за продолжительных дождей, которые могут привести к выходу рек из берегов.
- Во Львовской и Волынской областях ожидается повышение уровня воды в реках, что может вызвать затопление.
Синоптики предупреждают, что с 11 до 13 июля на Западе Украины снова могут быть подтопления. Из-за продолжительных дождей некоторые реки могут выйти из берегов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Из-за опасных гидрологических явлений в нескольких областях объявлен первый (желтый) уровень опасности.
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Будет ли продолжаться непогода на Западе?
Вследствие того, что на западной части Украины несколько дней льют сильные, местами чрезвычайно длительные дожди, во Львовской и Волынской областях может наблюдаться повышение уровня воды в реках. это в свою очередь приводит к наводнениям и подтоплениям в населенных пунктах.
Так в суббассейне Западного Буга и в верховье реки Стырь, что является притоком Припяти во Львовской области вода может подняться на 0,3-1,3 метра. В то же время на участке реки Рата, протекающей в селах Волица и Межиречье и на реке Западный Буг в селе Литовеж вода может подняться на 1 – 2 метра над текущими уровнями.
Местами возможен начальный выход воды на пойму, частичное затопление отдельных хозяйственных объектов и сельскохозяйственных угодий,
– предупреждают синоптики.
На Западе Украины сообщили о возможных затоплениях / Карта Укргидрометцентра
Напомним, 10 июля в результате мощного ливня, прошедшего во Львове и прилегающих районах, произошло подтопление на улицах. На отдельных участках движение транспорта было существенно затруднено или полностью заблокировано. В некоторых районах вода настолько вышла из рек, что улицы были затоплены почти на 3 метра. Всего во Львове и области за 12 часов выпало чрезвычайное количество осадков, что составляет 115% от месячной нормы.