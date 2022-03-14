Непонимание миром настоящей угрозы, – Шмыгаль о возвращении России в ПАСЕ в 2019 году

Денис Шмыгаль 14 марта выступил на экстренной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В частности, премьер-министр прокомментировал возвращение в 2019 году российской делегации в ряды ПАСЕ.

Шмыгаль подчеркнул, что тогда Европа пыталась умиротворить агрессора, сообщает 24 канал. Этот путь был выбран вместо защиты основополагающих ценностей. Речь идет о демократии, верховенстве права и правах человека.

Обратите внимание Все это началось не 18 дней назад, – Шмыгаль об агрессии России и бомбардировках украинцев

Возвращение в 2019 году российской делегации в ряды этой Парламентской ассамблеи, где вы сегодня собрались, в очередной раз засвидетельствовало непонимание миром настоящей угрозы, которую представляет собой путинский режим,

– заявил Шмыгаль.

Он отметил, что за последние 18 дней мир наконец открыл глаза. Тем временем украинцы не смыкали их ни на миг. За 18 дней погибли тысячи человек. Среди них – около 90 детей.

Выступление Шмыгаля перед ПАСЕ: смотрите видео