Непонимание миром настоящей угрозы, – Шмыгаль о возвращении России в ПАСЕ в 2019 году
Денис Шмыгаль 14 марта выступил на экстренной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В частности, премьер-министр прокомментировал возвращение в 2019 году российской делегации в ряды ПАСЕ.
Шмыгаль подчеркнул, что тогда Европа пыталась умиротворить агрессора, сообщает 24 канал. Этот путь был выбран вместо защиты основополагающих ценностей. Речь идет о демократии, верховенстве права и правах человека.
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Возвращение в 2019 году российской делегации в ряды этой Парламентской ассамблеи, где вы сегодня собрались, в очередной раз засвидетельствовало непонимание миром настоящей угрозы, которую представляет собой путинский режим,
– заявил Шмыгаль.
Он отметил, что за последние 18 дней мир наконец открыл глаза. Тем временем украинцы не смыкали их ни на миг. За 18 дней погибли тысячи человек. Среди них – около 90 детей.
Выступление Шмыгаля перед ПАСЕ: смотрите видео