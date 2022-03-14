Шмигаль наголосив, що тоді Європа намагалася умиротворити агресора, повідомляє 24 канал. Цей шлях обрали замість захисту основоположних цінностей. Мовиться про демократію, верховенство права та права людини.

Зауважте Все це почалось не 18 днів тому, – Шмигаль про агресію Росії та бомбардування українців

Повернення у 2019 році російської делегації до лав цієї Парламентської асамблеї, де ви сьогодні зібрались, в черговий раз засвідчило нерозуміння світом справжньої загрози, що являє собою путінський режим,

– заявив Шмигаль.

Він зауважив, що водночас за останні 18 днів світ нарешті розплющив очі. Тим часом українці не змикали їх ані на мить. За 18 днів загинули тисячі людей. Серед них – майже 90 дітей.

Виступ Шмигаля перед ПАРЄ: дивіться відео