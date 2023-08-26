Непоправимая утрата: в Воздушных силах подтвердили гибель легендарного пилота Джуса

Соцсетями распространялись сообщения о смерти известного украинского пилота с позывным Джус. Воздушные Силы ВСУ подтвердили информацию о его гибели и назвали причину.

Воздушные Силы ВСУ заявили, что известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным Джус погиб 25 августа. Кроме него погибли еще двое летчиков.

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Что стало причиной трагедии

Как стало известно, в небе над Житомирской областью 25 августа столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Трагедия произошла при выполнении боевого задания. В Воздушных силах сообщили, что в результате этой ужасной авиакатастрофы, к сожалению, погибли все летчики.

Все трое пилотов, к сожалению, погибли. Продолжается расследование. Среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации на позывной JUICE,

– говорится в сообщении.

Воздушные силы назвали этот трагический инцидент болезненной и невосполнимой утратой и выразили соболезнования родным погибших. Кроме того, там призывали украинцев с пониманием и осторожностью относиться к срокам обнародования чувствительной информации (в соответствии с установленными процедурами и этическими нормами).

Столкновение двух самолетов в Житомирской области уже расследуется

Этим вопросом занимается Государственное бюро расследований. Специалисты изучат "черные ящики".

ГБР проведет тщательную проверку. Специалисты уделят особое внимание техническому состоянию самолетов и соблюдению правил подготовки к полетам.

Уже начато уголовное производство. Предварительно – по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним. Эта статья предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Редакция 24 Канала тоже выражает соболезнования родным, друзьям и знакомым погибших героев.