Непоследовательное поведение россиян на Юге указывает на широкое сопротивление украинцев, – ISW

К сожалению, некоторые территории Юга Украины находятся во временной российской оккупации. Тем не менее, непоследовательные действия Кремля указывают на мощное сопротивление украинцев.

Об этом рассказали в Институте по изучению войны. Россияне хотят аннексировать оккупированные территории, однако до сих пор не определились по поводу единого курса действий.

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Непоследовательные действия Кремля указывают на сопротивление украинцев

В ISW отметили, что цель российских оккупантов – укрепить административный контроль над временно оккупированными украинскими территориями и установить условия для потенциальной аннексии или любой другой будущей политической договоренности, которую выберет Москва.

Кремль (2 июня – 24 канал) продолжал проводить непоследовательные оккупационные мероприятия на Юге Украины, что указывает как на широкое сопротивление украинцев, так и на вероятную нерешительность Кремля относительно того, как интегрировать оккупированную территорию,

– отметили в ISW.

Кремль продолжает посылать неоднозначные сигналы о своих планах интеграции оккупированных украинских территорий. Вероятно, у руководства страны-агрессорки пока нет единого курса действий.

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Действия россиян на оккупированных территориях и заявление Кремля

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что референдум об интеграции Донбасса в Россию "вряд ли возможен" без полного достижения безопасности в регионе. Однако он не уточнил, что именно Кремль считает "достижением безопасности".

В то же время, лидер партии "Справедливая Россия", которая является частью прокремлевской "системной оппозиции", Сергей Миронов заявил, что любая украинская область может присоединиться к стране-агрессорке. Вероятно, так он поддержал другие заявления депутатов Госдумы по поводу аннексии Херсонской, Донецкой и Луганской областей уже в июле.

Кроме того, российский губернатор Андрей Турчак объявил об открытии в Херсоне "гуманитарного центра" руководящей партии "Единая Россия" . По его словам, соглашения о промышленном сотрудничестве между Херсонской областью и Россией уже заключены. Однако точные планы страны-агрессорки по оккупированному областному центру остаются непонятными.

В свою очередь, в Запорожье оккупационные власти объявили о "национализации" украинской государственной собственности, в частности Запорожской атомной электростанции. Это может свидетельствовать о том, что Кремль стремится экономически эксплуатировать оккупированные территории с прямой аннексией или без нее.

Вицепремьер России Марат Хуснуллин ранее заявлял, что ЗАЭС будет работать только на Россию и будет продавать электроэнергию Украине. Однако в украинской государственной энергетической компании "Энергоатом" отметили, что страна-агрессорка физически не может экспортировать электроэнергию из Запорожской АЭС , поскольку она не подключена к украинской или европейской энергетическим сетям.

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