В непостоянно-солнечной атмосфере, – Зеленский подробно описал, как и о чем говорил с Байденом
Источник:телеканал "Дом"
Владимир Зеленский после встречи с Джо Байденом поехал в Конгресс, а затем в Украинский дом в Вашингтоне. Там президент Украины дал небольшой пресбрифинг.
Что интересно, разговор он начал с просьбы к своей охране: "Ребята, дайте нам просто поговорить с журналистами. Я думаю, здесь не настолько опасно".
Самое важное Зеленский встретился с Байденом: совместное заявление по итогам разговора
Итоги разговора Зеленского и Байдена: о чем рассказал на брифинге президент Украины
В Украинском доме в Вашингтоне Владимир Зеленский ответил на несколько вопросов представителей прессы по итогам визита в США и переговоров с главой Белого дома Джо Байденом.
Президент Украины указал, что основные темы разговора уже были обозначены во вступительных словах перед встречей с Байденом. В своих ответах же Зеленский подчеркнул самое важное.
Вопросы сферы безопасности
Этим темам посвятили много времени: "У нас есть важные аргументы, которые ранее на высшем уровне Украина и США не проговаривали". В частности, речь "о тех или иных данных, среди которых и данные разведки".
- Говорили и о "Северном потоке-2" со "всеми рисками, которые с ним связаны" (Зеленский еще раз напомнил, что Байден гарантировал жесткую реакцию США – в форме санкций – на угрозы энергобезопасности Украины).
- И о сотрудничестве в Черноморском регионе, касаемо чего "есть предметные вопросы и предложения". Детали, как отметил Зеленский, он сообщить не может, потому что "это связано с обороной нашего государства".
Совместное заявление президентов
Зеленский назвал совместное заявление, сделанное по итогам встречи с Байденом, "достаточно мощным". И уточнил: "Дальше увидим, как это будет выглядеть в деталях, шагах и результатах".
Американо-украинские соглашения
Я доволен в целом нашим визитом. Будет и есть около 20 документов. Впереди еще Сан-Франциско и Лос-Анджелес,
– заявил Владимир Зеленский.
По его словам, там будут встречи с цифровыми и технологическими компаниями, например Apple: "Думаю, там будет положительный результат относительно присутствия на украинском рынке".
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Атмосфера общения с Байденом
"Не знаю, возникла ли химия – сложно сказать", – отметил Зеленский, отвечая на вопрос о впечатлениях от встречи с Байденом.
- Президент Украины подчеркнул, что вместо часа встреча продолжалась два, а это свидетельствует о заинтересованности сторон в диалоге и в результате этого диалога.
Встреча в целом была в нормальной, продуктивной. Проходила в непостоянно-солнечной атмосфере, но в рамках нормального мужского разговора. Облака не то чтобы выходили, просто не было времени отвлекаться на солнце,
– сообщил Зеленский.
"Энергии Украины достаточно, чтобы немного всех толкать вперед. Это важно", – добавил он.
НАТО
Президент Украины сообщил, что много говорил с Байденом о вступлении нашего государства в НАТО. В итоге - "поддержка была, сроков не было".
Я чувствую, что президент (Байден – 24 канал) лично поддерживает предоставление Украине членства в НАТО. Но каким будет путь, сейчас мне сложно вам сказать,
– отметил Зеленский.
Донбасс и Крым
Владимир Зеленский заверил, что в разговоре с Джо Байденом "много раз звучало слово Крым". И что США считают Крымскую платформу очень мощной инициативой.
По Донбассу говорили также. Я предлагал форматы заинтересованности и имплементации представителей США (на уровне президента) в процесс мирного урегулирования войны на Донбассе. Над моим предложением будут думать,
– уверил Зеленский.
Реформы в Украине
Байден, по словам Зеленского, отметил "большие шаги" по реформам в Украине. Особенно в земельной, судебной, инфраструктурной сфере.
Я доволен, что на уровне президента Соединенных Штатов видят позитив. Негатива со стороны США к Украине, ко мне лично и моей команде не было вовсе. Ноль,
– подчеркнул Зеленский.
Также Владимир Зеленский сказал, что ожидает визита Джо Байдена в Украину. Но и признался, что с самим президентом США предметно об этом на встрече не говорил.Обратите внимание: после Вашингтона Владимир Зеленский полетит в Калифорнию . Завершение официального визита президента Украины в США запланировано на 5 сентября.