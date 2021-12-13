Такое мнение высказал экс-посол США в России Майкл Макфол. Он убежден, что такое общение может привести к негативным последствиям.

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Как пояснил Макфол, когда США проводит переговоры по ситуации в Украине без привлечения к процессу самих украинцев, то это напоминает Ялту 1945 года.

Я лично считаю, что это совсем неправильно. И хочу проговорить это очень откровенно: мне сильно не нравится любое обсуждение суверенитета Украины без украинцев в комнате. Майкл Макфол Экс-посол США в России

Он отметил, что надеется увидеть формат общения, когда американцы, украинцы, русские, а также французы и немцы будут все вместе в одной комнате. "Мне не нравится любое общение без украинцев", – резюмировал он.

Эксклюзивное интервью Майкла Макфола в программе "Что это было?"на 24 канале: смотрите видео

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