Такое мнение высказал экс-посол США в России Майкл Макфол. Он убежден, что такое общение может привести к негативным последствиям.
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Макфол о переговорах Байдена с лидерами стран
Как пояснил Макфол, когда США проводит переговоры по ситуации в Украине без привлечения к процессу самих украинцев, то это напоминает Ялту 1945 года.
Я лично считаю, что это совсем неправильно. И хочу проговорить это очень откровенно: мне сильно не нравится любое обсуждение суверенитета Украины без украинцев в комнате.
Он отметил, что надеется увидеть формат общения, когда американцы, украинцы, русские, а также французы и немцы будут все вместе в одной комнате. "Мне не нравится любое общение без украинцев", – резюмировал он.
Эксклюзивное интервью Майкла Макфола в программе "Что это было?"на 24 канале: смотрите видео
Байден обсуждает Украину: что надо знать
- 10 декабря новый канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден впервые пообщались. Они сразу поговорили о ситуации в Украине.
- С Владимиром Путиным Байден разговаривал 7 декабря. Одной из основных тем видеовстречи стала Украина.
- После разговора с главой Кремля, президент США пообщался с главами Франции, Германии, Италии и Великобритании.
- Кроме того, во время министерской встречи G7 Франция поднимет вопрос членства Украины в НАТО.