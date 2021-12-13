Таку думку висловив експосол США у Росії Майкл Макфол. Він переконаний, що таке спілкування може призвести до негативних наслідків.
До теми В України жахливий сусід, – ексклюзивне інтерв'ю з експослом США в Росії Макфолом
Макфол про переговори Байдена з лідерами країн
Як пояснив Макфол, коли США проводить переговори щодо ситуації в Україні без залучення до процесу самих українців, то це нагадує Ялту 1945 року.
Я особисто вважаю, що це зовсім неправильно. І хочу проговорити це дуже відверто: мені сильно не подобається будь-яке обговорення суверенітету України без українців у кімнаті.
Він наголосив, що сподівається побачити формат спілкування, коли американці, українці, росіяни, а також французи та німці будуть всі разом в одній кімнаті. "Мені не подобається будь-яке спілкування без українців", – резюмував він.
Ексклюзивне інтерв'ю Майкла Макфола у програмі "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео
Байден обговорює Україну: що треба знати
- 10 грудня новий канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден вперше поспілкувалися. Вони відразу поговорили про ситуацію в Україні.
- З Володимиром Путіним Байден розмовляв 7 грудня. Однією з основних тем відеозустрічі стала Україна.
- Після розмови з очільником Кремля, президент США поспілкувався з главами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.
- Крім того, під час міністерської зустрічі G7 Франція порушить питання членства України в НАТО.