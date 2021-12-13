Таку думку висловив експосол США у Росії Майкл Макфол. Він переконаний, що таке спілкування може призвести до негативних наслідків.

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Макфол про переговори Байдена з лідерами країн

Як пояснив Макфол, коли США проводить переговори щодо ситуації в Україні без залучення до процесу самих українців, то це нагадує Ялту 1945 року.

Я особисто вважаю, що це зовсім неправильно. І хочу проговорити це дуже відверто: мені сильно не подобається будь-яке обговорення суверенітету України без українців у кімнаті. Майкл Макфол Експосол США у Росії

Він наголосив, що сподівається побачити формат спілкування, коли американці, українці, росіяни, а також французи та німці будуть всі разом в одній кімнаті. "Мені не подобається будь-яке спілкування без українців", – резюмував він.

Ексклюзивне інтерв'ю Майкла Макфола у програмі "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео

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