Неправильно встречаться в России, Украине или Беларуси, – Зеленский о переговорах с Путиным
Президент Владимир Зеленский во время разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом заявил, что проводить переговоры между лидерами стран на территории Украины, Беларуси или России будет неправильным. Поэтому глава государства высказался за то, чтобы такие встречи проводить в Иерусалиме.
Владимир Зеленский отметил, что Украина, Россия и Беларусь это не те точки, в которых лидеры стран могут договориться о прекращении войны. Президент отметил, что речь именно о встречах на высоком уровне, а не технических переговорах между делегациями.
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Я считаю, что сегодня неправильно и не конструктивно встречаться в России, Украине или Беларуси. Это не те точки, где мы сможем найти понимание и остановить войну. Я говорю не о технических встречах, а о встречах лидеров,
– подчеркнул Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что считает Израиль тем местом, где как раз можно проводить переговоры на уровне лидеров страны. В частности в Иерусалиме.
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