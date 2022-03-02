Неправильные отметки на гугл-картах – это сбой, а не диверсия, – Верховная Рада
Источник:Верховная Рада Украины
На гугл-картах Киева и Украины заметили отметки "фермерское хозяйство", из-за чего подозревали диверсию. К счастью, эти прогнозы не оправдались.
Пользователи думали, что такие отметки на картах могут быть метками диверсантов. Предполагали, что из-за этого Россия может делать ракетные и бомбовые удары по Украине.
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Отметки на гугл-картах Киева и Украины "фермерское хозяйство" являются результатом сбоя, который произошел еще в 2019 году и абсолютно не связан с текущей войной,
– заявили в Верховной Раде.
Такую информацию узнали волонтеры, которые связались с офисом гугл в Пало Альто. Ошибки уже убирают.
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