Неправильные отметки на гугл-картах – это сбой, а не диверсия, – Верховная Рада

На гугл-картах Киева и Украины заметили отметки "фермерское хозяйство", из-за чего подозревали диверсию. К счастью, эти прогнозы не оправдались.

Пользователи думали, что такие отметки на картах могут быть метками диверсантов. Предполагали, что из-за этого Россия может делать ракетные и бомбовые удары по Украине.

К теме Украинцев просят распространить среди россиян информацию о митингах

Отметки на гугл-картах Киева и Украины "фермерское хозяйство" являются результатом сбоя, который произошел еще в 2019 году и абсолютно не связан с текущей войной,

– заявили в Верховной Раде.

Такую информацию узнали волонтеры, которые связались с офисом гугл в Пало Альто. Ошибки уже убирают.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!