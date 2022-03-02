Користувачі думали, що такі позначки на картах можуть бути мітками диверсантів. Припускали, що через це Росія може робити ракетні та бомбові удари по Україні.

До теми Українців просять розповсюдити серед росіян інформацію про мітинги

Позначки на гугл-картах Києва та України "фермерське господарство" є результатом збою, який стався ще в 2019 році і абсолютно не пов'язаний з поточною війною,

– заявили у Верховній Раді.

Таку інформацію дізнались волонтери, які зв'язались з офісом гугл у Пало Альто. Помилки вже прибирають.



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