Неправильный статус в Резерв+: что делать при отображении "В розыске"

Через приложение Резерв+ призывники, военнообязанные и резервисты могут получить учетный документ, обновить свои данные и узнать актуальный статус. Однако бывают случаи, когда приложение показывает его неправильно.

Самая распространенная проблема – статус "В розыске". Как действовать при таких обстоятельствах – для УНИАН рассказал адвокат Роман Симутин, передает 24 Канал.

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Что делать при неправильном статусе в Резерв+?

По словам адвоката, в Резерв+ может не отображаться результат ВВК, хотя статус военнообязанного должен обновляться в течение суток. Также известно о случаях, когда статус "Временно непригодный" или "Пригоден к службе в ТЦК" у военнообязанных не отображался в течение месяца.

Обратите внимание! Ранее 24 Канал объяснял, что означает каждый статус в приложении Резерв+.

Однако 80% проблем, с которыми сталкиваются военнообязанные, – статус "В розыске". Например, человек установил приложение, сформировал военно-учетный документ, и сообщения о розыске нет, но через 2 недели ситуация меняется.

Тогда бот идентифицирует человека как такого, что не вовремя обновил свои военно-учетные данные или не явился вовремя по повестке в ТЦК. Таких случаев в моей практике был не один десяток,

– говорит Симутин.

Если человек обновил военно-учетные данные, а статус "В розыске" до сих пор актуален – без явки в ТЦК исправить это сложно.

Отмены такого статуса через суд можно требовать, в частности, на основании невынесения постановления, если такому лицу в течение 3 месяцев ТЦК не вынес постановление о привлечении к ответственности за нарушение воинского учета.

Напомним, недавно в приложении Резерв+ запустили функцию онлайн-оплаты штрафов для военнообязанных, что позволяет избежать очередей и снижает сумму на 50% при своевременной оплате.