"Непреклонный Мустафа-ага": как украинцы поздравляют Джемилева с днем рождения
Источник:24 канал
Национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев 13 ноября отмечает свой 78-й день рождения. Украинские политики и деятели не обошли вниманием такой праздник и выразили имениннику свои поздравления. О том, как поздравляли Джемилева, читаете дальше.
Владимир Зеленский
Известного украинского политика поздравил президент Владимир Зеленский. Он признался, что нам повезло жить в одно время с таким выдающимся человеком как Джемилев.
Интересно Мустафу Джемилева предлагают номинировать на Нобелевскую премию мира
Глава государства подчеркнул, что первый глава Меджлиса крымскотатарского народа не сломался и не потерял человечность несмотря на репрессии и преследования советской власти. Джемилев и сейчас, когда Россия оккупировала Крым, делает все, чтобы об освобождении полуострова говорило международное сообщество.
Уверен, вместе мы обязательно победим, и один из следующих дней рождения Мустафы-аги будем праздновать в нашем Крыму за чашечкой ароматного кофе под украинским и крымскотатарским флагами,
– отметил президент.
Зеленский пожелал имениннику крепкого здоровья, вдохновения, благополучия семье и победы.
Эмине Джапарова
Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова призналась, что очень радуется знакомству с Джемилевым и берет с него пример. "Мустафа-ага – человек-история. Его путь и жизнь еще будут изучать поколения".
Вахтанг Кипиани
Журналист и историк Вахтанг Кипиани также поздравил Джемилева с праздником и подчеркнул безграничное уважение к нему. Он рассказал, что имел возможность несколько раз подолгу общаться с политиком. Один из таких разговоров вошел в книгу "Диссиденты".
Елизавета Ясько
Пожелания крымскотатарскому лидеру выразила и нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.
Очень люблю вас! И горжусь, что в моей жизни есть такие легендарные моральные лидеры как вы! Верю, что Крым вернется в Украину и мы вместе там будем радоваться крымскотатарскому и украинскому флагу,
– написала политик.
Журналиста Севгиль Мусаева пожелала Джемилеву "многая лета" и подчеркнула, что он единственный политик, которому она доверяет. В то же время режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов написал на своей странице в Фейсбуке: "Многая лета, наш непреклонный Мустафа-ага!".
Что надо знать о Мустафе Джемилеве
Источник: Википедия
- Политическую и активистскую деятельность начал еще в молодом возрасте. За это он подвергся преследованиям советской власти.
- Джемилев 22 года занимал должность председателя Меджлиса крымскотатарского народа с 1991 по 2013 год.
- Политик был народным депутатом Украины непрерывно в течение 7 созывов Верховной Рады.
- Джемилев является кавалером Ордена Ярослава Мудрого IV и V степеней. Кроме того, он имеет государственные награды в Украине, Турции, Польше, Литве и Чехии.