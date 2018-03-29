18:43
29 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-2°C
1°C -2°C
  • пятница
    4°C -1°C
  • суббота
    10°C 4°C
  • воскресенье
    13°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Плачевная компенсация за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:49, 28 марта
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
ЦРУ
09:30, 28 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Неприемлемый риск: эксперты оценили возможность открытого конфликта между Россией и США

169 Читати новину українською
Риск начала открытого конфликта между США и Россией является неприемлемым
Риск начала открытого конфликта между США и Россией является неприемлемым / warmonitor.net

В ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипача и его дочери в Солсбери Соединенные Штаты выслали из страны 60 российских дипломатов – потенциальных работников разведки РФ. Кремль пообещал принять жесткие ответные меры, и это означает, что отношения между Россией и США опустились до самого низкого уровня со времени окончания холодной войны.

В связи с этим эксперты The National Interest оценили, насколько реально начало открытого противостояния между двумя странами.

Читайте также: Россия открыто применила оружие массового уничтожения, – глава Пентагона

Так, президент и главный исполнительный директор Центра национальных интересов Дмитрий Саймс организовал дискуссию, в рамках которой аналитики по шкале от одного до десяти спрогнозировали степень вероятности любого рода потенциального военного конфликта в Сирии или в другом регионе мира.

"Моя оценка шесть. На мой взгляд, такая вероятность, скорее, существует, однако это далеко не неизбежный вариант. Поэтому моя оценка шесть, если говорить о военном столкновении между двумя странами, имеющими самых дееспособных ядерные силы, и это неприемлемо высокий уровень риска, – высказался Джордж Боб, руководитель исследований по вопросам разведки и национальной безопасности.

Научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман по шкале риска оценил угрозу возникновения войны в шесть или семь баллов.

Эта конфронтация не возникает, как гром с ясного неба. Сначала должен возникнуть кризис, а затем люди делают, и их выбор может привести к тому, что они начнут стрелять друг в друга,
– пояснил специалист.

Кофман добавил: в последние недели глава российского Генштаба Валерий Герасимов предупредил Соединенные Штаты об ответе Москвы в том случае, если ее силы будут атакованы американскими военными в Сирии. Как отметил эксперт, Герасимов, в отличие от большинства российских политических фигур, не дает пустых угроз и строго придерживается тех приказов, которые ему дает Владимир Путин. "Если глава российского Генерального штаба что-то говорит, его нужно слушать, потому что кто-то сказал ему, что он должен говорить", – подчеркнул Кауфман.

Зато Пол Саундерс, исполнительный директор Центра национальных интересов, считает, что военная конфронтация с Россией неизбежна. Саундерс оценил степень риска примерно в пять баллов, однако, если учитывать ставки потенциальной ядерной конфронтации, то, по его мнению, ситуация крайне опасна.

Я не считаю подобный вариант весьма вероятным, однако, на мой взгляд, речь все еще идет про неприемлемый риск,
– констатировал Саундерс.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер Британии Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. Решение о высылке дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.

Теги: Новости России Новости политики Великобритания Новости США Война в Сирии
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
сегодня, 18:01 "Не ребенок, а воин": каким был погибший 19-летний доброволец "Дилли"
Катерина Петренко 172
Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
сегодня, 17:02 Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
Лев Парцхаладзе 151
Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
сегодня, 15:01 Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
Олексій Чибісов 3910
Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
сегодня, 14:01 Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
5939
4G в Украине: когда заработает и как подключить
сегодня, 13:01 4G в Украине: когда заработает и как подключить
Яніна Ткачук 10299
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук