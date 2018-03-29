Неприемлемый риск: эксперты оценили возможность открытого конфликта между Россией и США

В ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипача и его дочери в Солсбери Соединенные Штаты выслали из страны 60 российских дипломатов – потенциальных работников разведки РФ. Кремль пообещал принять жесткие ответные меры, и это означает, что отношения между Россией и США опустились до самого низкого уровня со времени окончания холодной войны.

В связи с этим эксперты The National Interest оценили, насколько реально начало открытого противостояния между двумя странами.

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Так, президент и главный исполнительный директор Центра национальных интересов Дмитрий Саймс организовал дискуссию, в рамках которой аналитики по шкале от одного до десяти спрогнозировали степень вероятности любого рода потенциального военного конфликта в Сирии или в другом регионе мира.

"Моя оценка шесть. На мой взгляд, такая вероятность, скорее, существует, однако это далеко не неизбежный вариант. Поэтому моя оценка шесть, если говорить о военном столкновении между двумя странами, имеющими самых дееспособных ядерные силы, и это неприемлемо высокий уровень риска, – высказался Джордж Боб, руководитель исследований по вопросам разведки и национальной безопасности.

Научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман по шкале риска оценил угрозу возникновения войны в шесть или семь баллов.

Эта конфронтация не возникает, как гром с ясного неба. Сначала должен возникнуть кризис, а затем люди делают, и их выбор может привести к тому, что они начнут стрелять друг в друга,

– пояснил специалист.

Кофман добавил: в последние недели глава российского Генштаба Валерий Герасимов предупредил Соединенные Штаты об ответе Москвы в том случае, если ее силы будут атакованы американскими военными в Сирии. Как отметил эксперт, Герасимов, в отличие от большинства российских политических фигур, не дает пустых угроз и строго придерживается тех приказов, которые ему дает Владимир Путин. "Если глава российского Генерального штаба что-то говорит, его нужно слушать, потому что кто-то сказал ему, что он должен говорить", – подчеркнул Кауфман.

Зато Пол Саундерс, исполнительный директор Центра национальных интересов, считает, что военная конфронтация с Россией неизбежна. Саундерс оценил степень риска примерно в пять баллов, однако, если учитывать ставки потенциальной ядерной конфронтации, то, по его мнению, ситуация крайне опасна.

Я не считаю подобный вариант весьма вероятным, однако, на мой взгляд, речь все еще идет про неприемлемый риск,

– констатировал Саундерс.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер Британии Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. Решение о высылке дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.