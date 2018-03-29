Неприйнятний ризик: експерти оцінили можливість відкритого конфлікту між Росією та США

У відповідь на отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки у Солсбері Сполучені Штати вислали із країни 60 російських дипломатів – потенційних працівників розвідки РФ. Кремль пообіцяв вжити жорстких контрзаходів, і це означає, що відносини між Росією і США опустилися до найнижчого рівня з часу закінчення холодної війни.

У зв'язку з цим експерти The National Interest оцінили, наскільки реальним є початок відкритого протистояння між двома країнами.

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Так, президент і головний виконавчий директор Центру національних інтересів Дмитро Саймс організував дискусію, в рамках якої аналітики за шкалою від одного до десяти спрогнозували ступінь ймовірності будь-якого роду потенційного воєнного конфлікту в Сирії або в іншому регіоні світу.

"Моя оцінка шість. На мій погляд, така ймовірність, швидше, існує, однак це далеко не неминучий варіант. Тому моя оцінка шість, якщо говорити про військове зіткнення між двома країнами, що мають найдієздатніші ядерні сили, і це неприйнятно високий рівень ризику", –висловився Джордж Біб, керівник досліджень із питань розвідки і національної безпеки.

Науковий співробітник Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман за шкалою ризику оцінив загрозу виникнення війни у шість або сім балів.

Ця конфронтація не виникає, як грім із ясного неба. Спочатку повинна виникнути криза, а потім люди роблять вибір, і їхній вибір може привести до того, що вони почнуть стріляти один в одного,

– пояснив фахівець.

Кофман додав: в останні тижні глава російського Генштабу Валерій Герасимов попередив Сполучені Штати про відповідь Москви в тому випадку, якщо її сили будуть атаковані американськими військовими в Сирії. Як зазначив експерт, Герасимов, на відміну від більшості російських політичних фігур, не дає порожніх погроз і суворо дотримується тих наказів, які йому дає йому Володимир Путін. "Якщо глава російського Генерального штабу щось говорить, його потрібно слухати, тому що хтось сказав йому те, що він повинен говорити", – підкреслив Кофман.

Натомість Пол Саундерс, виконавчий директор Центру національних інтересів, не вважає, що військова конфронтація з Росією є неминучою. Саундерс оцінив ступінь ризику приблизно у п'ять балів, проте, якщо враховувати ставки потенційної ядерної конфронтації, то, на його думку, ситуація вкрай небезпечна.

Я не вважаю подібний варіант дуже ймовірним, однак, на мій погляд, мова все ще йде про неприйнятний ризик,

– констатував Саундерс.

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Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Прем'єр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупинив дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. Рішення про вислання дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.