Неприятный сюрприз Лукашенко: мигранты с польской границы хотят получить убежище в Беларуси

По данным американских журналистов, часть мигрантов из стран Ближнего Востока, которые больше недели пытаются прорваться через польскую границу, оставили свои амбиции попасть в страны ЕС. Они не против получить убежище в Беларуси.

На настроения мигрантов в Беларуси влияет сопротивление Польши, которая сдерживает их и "помощь" режиму Лукашенко, предоставляющую для создания образа гуманного государства. Часть нелегалов не против остаться в Беларуси на постоянное место жительства.

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Режим Лукашенко смущен

По данным журналистов, режим самопровозглашенного президента Беларуси обескуражен таким развитием событий. Мигранты, которые после неудачных попыток попасть на территорию Евросоюза не желают больше штурмовать пропускные пункты на границе с Польшей создают "неудобства" для белорусских властей.

Среди примеров американские репортеры приводят 21-летнего курда из Ирака Бале Нису, который в комментарии рассказал, что "Беларусь – очень и очень хорошая страна".

Мигранты пока полностью не отказываются от идеи прорваться через польскую границу, однако из-за перспективы того, что их могут вернуть в родные страны, заставляет нелегалов задуматься о том, чтобы остаться в Беларуси.

Журналисты убеждены, что если нелегалы массово будут просить в Беларуси убежища, то это создаст ряд проблем режиму Лукашенко. В частности из-за того, что население стран Восточной Европы, по данным The New York Times враждебно относятся к мигрантам-нехристианам.

Масла в огонь добавляет то, что польское правительство заявило о готовности сдерживать мигрантов "столько времени, столько нужно". Журналисты предположили, что через некоторое время мигранты все-таки захотят остаться в Беларуси.

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