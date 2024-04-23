Производство увеличили в десять раз: любимая ракета Украины для поражения Черноморского флота

"Длинный Нептун" - любимая ракета Украины для атак на Черноморский флот России. Все больше этих ракет сходит с производственной линии.

Издание отмечает, что встреча “Нептуна” со многими российскими судами закончилась фатально для вражеского флота. Последней жертвой украинской ракеты стал уникальный корабль "Коммуна".

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Последнее поражение – судно "Коммуна"

Спасательный корабль ВМС России "Коммуна" спущен на воду в 1913 году. Ему посчастливилось служить в трех флотах: российском императорском, советском и российском. Судно пережило две мировые войны.

Но на этих выходных по "Коммуне" ударили "Нептуном". И похоже, "Коммуне" таки повезло чуть больше, чем другим российским кораблям до этого. Спутниковые снимки не подтвердили очевидных серьезных повреждений корпуса, палубы или надстройки. А проверить, есть ли внутренние повреждения – невозможно.

"Российские моряки не могут чувствовать, что они или их 111-летнее спасательное судно в безопасности. Возможно, во время этого удара украинцы использовали новейшие крылатые ракеты "Нептун". И много других таких "Нептунов" на пути к выпуску", – говорится в статье.

Отмечают, что Украина ракетами, дронами и благодаря диверсантам уже неоднократно наносили удары по Черноморскому флоту. Как следствие, повреждено или уничтожено более десятка крупных кораблей флота, а также его вспомогательные авиабазы, средства ПВО и командные пункты.

Больше о модернизированной ракете

. Черноморский флот часто подвергается атакам ракетами "Нептун" – новыми версиями старой советской крылатой ракеты Х-35, которую украинская промышленность когда-то создавала для советского флота.

Базовый "Нептун" был лишь прототипом в начале вторжения России, а первая действующая батарея "Нептун", которая включает 6 установленных на грузовике четырехугольных пусковых установок, а также командную машину и 48 систем перезарядки ракет, осуществила свой первый запуск в апреле 2022 года, поразив флагман Черноморского флота "Москва".

Утопи "Москву", украинцы доказали, что "Нептун" с его ракетным ускорителем, турбовентиляторным двигателем, радиолокационной системой самонаведения и мощной боеголовкой может работать,

– отмечают аналитики.

Уточняют, что 5-метровый корпус ракеты имел достаточно топлива для полета на 190 километров. И этого хватило, чтобы нацелиться на "Москву", ведь экипаж крейсера отплыл всего за 96 километров от украинского побережья.

"Длинный Нептун"

Но после поражения флагмана, россияне отвели военные корабли подальше от побережья и они "стали гораздо более сложными целями".

"Поразить их основные якорные пункты – Севастополь и Феодосию в Крыму, Новороссийск на юге России – стало невозможным для "Нептуна". Севастополь на расстоянии 250 километров является ближайшим к украинским линиям", – уточняет издание.

Поэтому киевское предприятие "Луч" разработало "Длинный Нептун", у которой достаточно топлива для полета на 320 километров.

Длинный Нептун" впервые нанес удар в августе, повредив батарею ПВО С-400 ВВС России в Крыму.

"Атака на "Коммуну", возможно, не сильно повредила судно. Но подобных атак будет больше, поскольку война все еще продолжается", – добавляет издание.

, а это означает, что те, кто планирует удары по Крыму, вскоре могут иметь в своем распоряжении десятки, возможно, сотни ракет.