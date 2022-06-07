Нереализованные люди, – у Тихановской предположили, сколько белорусов воюет на стороне России

Сейчас вместе с Вооруженными Силами Украины борются многие добровольцы из Беларуси. Однако есть и такие граждане этого государства, которые стали на сторону страны-агрессорки – России.

Об этом 24 каналу сообщил глава кабинета представителей Светланы Тихановской Валерий Кавалевский. Он предположил, сколько белорусов вступило в русско-украинскую войну на стороне государства-агрессорки.

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Мотив белорусов, воюющих за Россию

По его словам, белорусы, воюющие на стороне государства-агрессорки, были не только после полномасштабного вторжения России в Украину – 24 февраля 2022, но и с 2014 года. В то же время он подчеркнул, что их было очень мало – единицы.

Это, конечно, в основном нереализованные люди, управляемые деньгами. Мы знаем, что 105 – 106 белорусов погибли с российской стороны,

– отметил Ковалевский.

Не сравнить с количеством добровольцев

Как он заметил, сложно точно сказать, сколько белорусов воюет или будет воевать на стороне России. Однако, по его мнению, это и близко нельзя будет сравнить с количеством добровольцев из Беларуси, борющихся за Украину.

Более того, белорусы, которые воюют на стороне Украины, делают это открыто – они понимают, что борются за ее независимость, а от этого будет зависеть и будущее их Беларуси. Однако те, кто воюют на российской стороне – скрывают это, и мы не знаем, какие у них мотивы,

– рассказал Ковалевский.

Также он добавил, что на стороне Украины уже сейчас воюют сотни добровольцев из Белоруссии. Кроме того, их количество постоянно увеличивается, ведь все больше людей хотят участвовать.

Ковалевский предположил, сколько белорусов сражается на стороне России: смотрите видео



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