Нередкий случай: IТ-компания из-за украинского языка отказала в работе еще одному мужчине

Белорусская IT-компания Andersen отказывает в трудоустройстве из-за украинского языка. Стало известно уже о втором таком случае.

На днях Денис Водотиец в сети опубликовал фото переписки с представителем известной белорусской ІТ-компании Andersen, у которой 6 офисов в Украине.

К теме "Только на русском": известная IT-компания попала в скандал из-за языка

Фирма не берет на работу людей из-за языка

Andersen Lab, жаль видеть такие сообщения от ваших работников,

– обратился он к компании.

Из обнародованного общения с менеджером Andersen становится понятно, что вопрос языка общения для них очень важен. "Хотелось бы уточнить один важный вопрос, после которого отвечу на большинство вопросов. У нас в компании основной язык – русский. Вы готовы общаться на русском?" – говорилось в сообщении.

Мужчина ответил, что русский язык понимает. Однако общаться может либо на украинском, либо на английском.

На этом беседа с представителем Andersen завершилась. Там заявили, что "без русского языка его кандидатуру не могут рассмотреть".



Мужчине отказали в работе из-за языка / Денис Водотиец в LinkedIn

Другой похожий случай в Andersen

Ранее стало известно о другом похожем случае в этой IТ-компании. На работу туда хотел устроиться Богдан Мельник.

В опубликованной переписке менеджер фирмы сначала сказала мужчине, что их заинтересовал его опыт, и вакансии есть. Она предложила перейти к следующему собеседованию. Однако уточнила, общается ли он по-русски.

После отрицательного ответа мужчины их общение завершилось.

Ознакомьтесь – как пророссийские силы спекулируют на вопросе языка: смотрите видео