Действия немецкого правительства в условиях напряжения между России и Украиной, а также – коллективной Западом Ишингер назвал "неуклюжими". Речь идет прежде всего о двух вопросах: скандальном газопроводе "Северный поток-2" и поставках оружия Украине.

Заметьте Авторитетное немецкое издание Spiegel призывает предоставить оружие Украине

Германия уже потеряла доверие нескольких партнеров, или рискует потерять его. Не думаю, что эти последствия необратимы, но определенные репутационные потери уже произошли,

– заявил Ишингер.

США и другие страны-союзники уже воспринимают США в "плохом свете". По словам Ишингера, нерешительность Германии играет на руку России. Москва прекрасно видит колебания немецких политиков.

Глава Мюнхенской конференции заявил, что информация, которую он слышал о германии в последние дни в Вашингтоне, Брюсселе, Киеве, вызывает у него "страх и тревогу".

Позицию Германии по поставкам оружия

Официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство Германии абсолютно исключает поставки в Украину летального вооружения.

В Берлине подчеркнули: такое решение приняли, ведь боятся, что это якобы может привести к эскалации конфликта с Россией.

Кроме того, Анналена Бербок – глава МИД Германии – заявила, что членство Украины в НАТО вроде бы пока "не ко времени".

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