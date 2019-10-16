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      Несчастье Гонтаревой: полиция не исключает, что поджог дома и автомобиля – связаны

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      Полиция не исключает, что все инциденты с Гонтарева – связаны
      Полиция не исключает, что все инциденты с Гонтарева – связаны / Getty Images

      Украинские правоохранители расследуют причины пожара в доме бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой под Киевом и возгорание автомобиля ее невестки в столице. Однако, следователи не исключают, что оба инцидента – связаны между собой.

      Заместитель председателя Нацполиции, начальник Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе в интервью "Цензор.нет" рассказал, что для расследования следователям надо допросить Гонтареву.

      Интересно: Мне угрожали последние пять лет, – Гонтарева о том, что предшествовало пожару в ее доме

      Для того, чтобы комментировать эти слова Гонтаревой (о том, что пожары в автомобиле и в доме связаны – 24 канал), нужно, наверное, ее допросить. Мы не исключаем, что оба пожара связаны, но проверяем и другие мотивы в деле по автомобилю,
      – сказал Цуцкиридзе.

      Однако, правоохранители рассматривают еще и другие мотивы в деле возгорания автомобиля ее невестки.

      Касательно расследования пожаров, Цуцкиридзе добавил, что полиция не может рассказать ничего нового. Злоумышленник поджег дом семьи Гонтарева ночью, поэтому на камерах наблюдения ничего конкретного не видно.

      "Если говорить о поджоге дома, то надо учитывать время и местность. Дачный кооператив, лесной массив. На видео видно черный силуэт. Приехала машина – непонятно какая. Ничего не видно – ни марку, ни цвет, потому что это ночь. Вышел, бросил файер – видно, что летит – сел и уехал", – рассказал он.

      Какие несчастья случались с Гонтаревой?
      – В начале сентября прежнюю руководительницу Нацбанка в Лондоне на пешеходном переходе сбила машина.

      – В ночь на 5 сентября в Киеве облили бензином и сожгли автомобиль Audi, зарегистрированный на невестку Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева.

      – В ночь на 17 сентября сгорел загородный дом Гонтаревой в селе Гореничи. Главная версия правоохранителей – поджог.

      Все это происходит на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР и обысков в ее украинских домах. Сама Гонтарева называет события "террором" и она связывает поджог с преследованиями ее со стороны олигарха Игоря Коломойского.

      Напади на Гонтареву та її ріднихНападения на Гонтареву и ее родных / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Ляля Бонавская
      Теги: Новости Украины Пожар Расследования Полиция Валерия Гонтарева Поджог дома Гонтаревой
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