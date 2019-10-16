Нещастя Гонтаревої: поліція не виключає, що підпал будинку і авто – пов'язані

Українські правоохоронці розслідують причини пожежі у будинку колишньої глави Національного банку Валерії Гонтаревої під Києвом та загоряння автомобіля її невістки в столиці. Проте, слідчі не виключають, що обидва інциденти – пов'язані між собою.

Заступник голови Нацполіції, начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе в інтерв’ю Цензор.нет розповів, що для розслідування слідчим треба допитати Гонтареву.

Цікаво: Мені погрожували останні п'ять років, – Гонтарева про те, що передувало пожежі у її домі

Для того, щоб коментувати ці слова Гонтаревої (про те, що пожежі в авто і в будинку пов’язані – 24 канал), потрібно, напевне, її допитати. Ми не виключаємо, що обидві пожежі пов’язані, але перевіряємо й інші мотиви у справі по автомобілю,

– сказав Цуцкірідзе.

Проте, правоохоронці розглядають ще й інші мотиви у справі загоряння автомобіля її невістки.

Щодо розслідування пожеж, Цуцкірідзе додав, що поліція не може розповісти нічого нового. Зловмисник підпалив будинок родини Гонтаревих вночі, тому на камерах спостереження нічого конкретного не видно.

"Якщо говорити про підпал будинку, то треба враховувати час і місцевість. Дачний кооператив, лісовий масив. На відео видно чорний силует. Приїхала машина – незрозуміло яка. Нічого не видно – ні марку, ні колір, тому що це ніч. Вийшов, кинув файєр – видно, що летить – сів і поїхав", – розповів він.

Які нещастя траплялися з Гонтаревою?– На початку вересня колишню очільницю Нацбанку у Лондоні на пішохідному переході збила автівка.



– У ніч на 5 вересня в Києві облили бензином та спалили автомобіль Audi, зареєстрований на невістку Гонтаревої, яку також звати Валерія Гонтарева.



– У ніч проти 17 вересня згорів заміський будинок Гонтаревої у селі Гореничі. Головна версія правоохоронців – підпал.



Все це відбувається на тлі викликів Гонтаревої до ГПУ та ДБР і обшуків в її українських помешканнях. Сама Гонтарева називає події "терором" і вона пов'язує підпал із переслідуваннями проти неї з боку олігарха Ігоря Коломойського.



Напади на Гонтареву та її рідних / Інфографіка 24 каналу