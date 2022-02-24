В Ивано-Франковске и Херсоне горят аэропорты: жуткие видео

Россия с утра 24 февраля напала на Украину. Агрессор обстреливает города ракетами. Поэтому во многих городах произошли взрывы или пожары. В Ивано-Франковске и Херсоне горят аэропорты.

Местные телеграм-каналы сообщают, что в Ивано-Франковске прогремели мощные взрывы в районе аэропорта.

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Очевидцы сообщают о пожаре. На место пожара выехали работники ГСЧС.

В Херсоне тоже горит аэропорт.

В соцсетях местные жители пишут, что по всей Херсонщине слышны взрывы, в том числе в районе Олешек, Херсоне, Новой Каховки, Новотроицка.

Волонтер из Новой Каховки Сергей Цигип на своей странице в фейсбуке написал, что вероятно враг обстреливает воинские части из ПВО.

Кстати, Владимир Зеленский призвал наших граждан быть спокойными и оставаться дома. "Без паники, мы сильны, мы готовы ко всему. Мы всех победим, потому что мы – это Украина. Слава Украине!", – подытожил глава государства.