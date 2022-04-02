В нескольких общинах Броварского района вводят комендантский час почти на 3 дня
2 апреля 2022 , 16:17Читати новину українською
Источник:телеграм Игоря Сапожко
В Броварском районе вводят комендантский час. В нескольких общинах он продлится почти 3 дня.
Ограничения вступают в силу с вечера 2 апреля. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.
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Где и на сколько вводят комендантский час
В Барышевской, Великодимерской и Калитянской общинах Броварского района комендантский час продлится с 21:00 2 апреля 2022 до 6:00 5 апреля.
В других общинах района соответствующие правила внедряют с 21:00 2 апреля до 6:00 3 апреля.
Что запрещено
Как напомнил мэр, во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в общественных местах без документов и специальных удостоверений.
Единственное исключение – необходимость перейти в укрытие во время воздушной тревоги.
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