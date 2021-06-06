В нескольких регионах Украины – чрезвычайная пожарная опасность: перечень

Спасатели предупредили жителей ряда областей Украины о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Людей призывали быть осмотрительными.
Пожарная опасность будет держаться в течение суток 6 июня. Особенно это касается западных и северных областей.
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Перечень регионов
- Волынская область;
- Ровненская;
- Тернопольская;
- Житомирская;
- Сумская.
Какая погода будет 6 июня
В воскресенье, 6 июня, столбики термометров в Украине поднимутся выше отметки +20. Однако максимальная температура воздуха составит +25.
Правда, солнечная погода будет радовать только жителей нескольких регионов. Например, Житомирщины, Черкасщины, Ровненщины, Кировоградщины и Херсонщины.
Остальные области накроют грозы и мощные дожди.
Погода в Украине 6 июня / Карта Укргидрометцентра