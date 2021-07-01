Альтернатива президентскому: несколько фракций разработали свой законопроект о деолигархизации

"Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" разработали свой законопроект о деолигархизации. Документ является альтернативным тому, который внес в парламент президент Зеленский и, по словам авторов, отличается от президентского ключевыми положениями.

По словам представителей "ЕС" президентский документ предоставляет чрезвычайные полномочия главе государства "назначать олигархами". Мол, этот статус будет закреплять СНБО.

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Олигархи не смогут участвовать в приватизации

Также, согласно законопроекту Зеленского, олигархи не могут участвовать в приватизации, а это открывает возможность для коррупции.

Кассу открыли: хочешь что-то приватизировать, хочешь, чтобы тебя не назначили олигархом, иди договаривайся,

– отметил один из авторов Николай Княжицкий.

В альтернативном законопроекте предлагают, чтобы за соблюдением законодательства следил Антимонопольный комитет. Нардеп от "Голоса" Роман Костенко отметил, что именно правоохранительные органы будут бороться с олигархами и будут иметь для этого достаточно инструментов.

Что известно о президентском законопроекте о деолигархизации

Зеленский подал в Раду законопроект еще в начале июня. Документ обозначили как неотложный.

Законопроект предусматривает создание так называемого реестра олигархов. Определены критерии, согласно которым можно будет попасть в перечень.

Документ нардепы планируют рассмотреть уже в начале июля.

Лидер "Голоса" Кира Рудик заявила, что политсила не будет поддерживать президентский законопроект о деолигархизации. Рудик считает, что у главы государства пока недостаточно инструментов для борьбы с олигархами.