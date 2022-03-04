Несколько мощных ударов остановили продвижение противника по некоторым направлениям, – Арестович

За сутки по силам вражеских войск было нанесено несколько ударов, которые остановили передвижение оккупантов.

Об этом сообщил внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

Важно НАТО может поддержать закрытие неба над Украиной: начинают переговоры

"Руководство Вооруженных сил, руководство государства принимают непосредственные меры, чтобы остановить противника на тех направлениях, на которых они пытаются развивать наступление. Таких направлений немного", – рассказал Арестович.

Он добавил, что за вчера были нанесены несколько мощных огневых ударов по противнику, которые остановили его передвижение на других направлениях. Арестович не уточнил, о каких именно направлениях идет речь. Но заверил, что руководство Вооруженных сил очень ловко руководит операцией и это внушает сдержанный оптимизм относительно остановки наступления врага и на других участках.

Утренний брифинг Арестовича: видео

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!