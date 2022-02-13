Несколько олигархов вылетели из Украины чартерными рейсами, – СМИ

По данным СМИ, олигархи Борис Колесников, Игорь Абрамович и Ринат Ахметов вылетели частными самолетами за границу. Их самолеты отследили на Flightradar24.

По данным журналистов, только 13 февраля из Киева вылетели около 20 чартерных рейсов. На один из них приглашали около 50 человек.

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Кто мог покинуть Украину

Из Украины в западном направлении вылетел чартерный рейс олигарха Бориса Колесникова. Потом заметили и самолеты Рината Ахметова.

По данным СМИ, депутат от ОПЗЖ и миллионер Игорь Абрамович заказал чартер для 50 человек. По информации источников издания, этот борт вывезет родственников однопартийцев бизнесмена и его партнеров в Вену.

Журналисты обратились к Игорю Абрамовичу за комментарием по этой информации, но ответа пока нет.

Однако, как утверждает "Украинская правда" Ринат Ахметов и Виктор Пинчук покинули Украину еще 30 января. Ахметов чартером вылетел в Швейцарию.

Нардеп Вадим Новинский вылетел 10 февраля в Мюнхен. Также вылетел Александр Ярославский, кортеж которого сбил на смерть человека.

Бизнесмены Вадим Столар и Василий Хмельницкий вылетели 12 февраля, а Вадим Нестеренко и Андрей Ставницер – 13 февраля.

К слову, в пресс-службе Ставницера 24 каналу рассказали, что он полетел в командировку в Дубай и в ближайшее время вернется в Украину.

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