Несколько рот десантников и 2 БТГ противника уже ликвидированы в Украине
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают нести серьезные потери на войне против Украины. По данным Генштаба, наши защитники уничтожили 3 роты десантников и 2 батальонно-тактические группы.
Потери понесла 200-я отдельная мотострелковая бригада, 51-й и 137-й десантно-штурмовые полки вражеских войск. Об этом свидетельствуют данные Генштаба.
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Какие потери оккупантов
Вооруженные Силы Украины уничтожили личный состав 2-х батальонно-тактических групп оккупантов из 200-й мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса береговых войск северного флота.
Кроме того, наши воины уничтожили 3 роты 51-го парашютно-десантного полка. Также удалось ликвидировать 1 роту 137-го полка. Они обе входят в состав 106-й парашютно-десантной дивизии.