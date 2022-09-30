Несколько стран НАТО уже заявили, что поддерживают заявку Украины на вступление

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Ряд членов Альянса уже заявил о поддержке.

К примеру, о поддержке вступления Украины в НАТО заявили Канада и страны Балтии.

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Как страны поддерживают вступление Украины в НАТО

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отметила во время брифинга, что позиция страны не изменилась. Канада верит в политику открытых дверей НАТО.

По словам дипломатки, Канада всегда верила в то, что Украина должна быть частью НАТО. Кроме этого, страна продолжит поставлять Киеву вооружение и обучать украинских военнослужащих.

Страны Балтии

Также за вступление Украины в НАТО высказался глава МИД Литвы Габриелиус Ландсбергис. Он подчеркнул, что прибалтийские друзья поддерживают государство. Храбрость украинцев вдохновляет и может только укрепить союз.

Идентические сообщения опубликовали министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринк и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсал.

"Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО. Вдохновляющая смелость Украины может лишь укрепить наш союз", – отметили министры.