Несколько вертолетов Ми-8 пополняли запасы для защитников "Азовстали", – Буданов

Сразу несколько украинских экипажей вертолетов Ми-8 производили пополнение запасов для защитников "Азовстали". Когда Россия узнала помощь для украинских защитников, то усилила противовоздушную оборону.

Из 16 вертолетов уничтожены два Mi-8

Такие детали рассказал глава ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов. Он заявил, что специальную операцию по поставке помощи защитникам на "Азовстали" провела разведка Министерства обороны Украины.

Это важно Пленных из "Азовстали" содержат в более или менее удовлетворительных условиях

Экипажи украинских вертолетов доставляли помощь в эпицентр боевых действий. Украинские вертолеты Mi-8 совершали от одного до четырех полетов. При этом им приходилось преодолевать плотную российскую противовоздушную оборону и вражескую авиацию, сосредоточенную в окрестностях Мариуполя.

По словам Буданова, из 16 вертолетов, участвовавших в операции, два были уничтожены. Несмотря на это, все поставки состоялись успешно.

Два вертолета были сбиты во время 5 и 7 вылета. Еще один вертолет был уничтожен, когда пришел на помощь одному из сбитых Mi-8. Глава украинской разведки не предоставил данные о пострадавших.

Благодаря Mi-8 на "Азовсталь" перебросили еще 72 военных

Глава ГУР МО сообщил, что всего было 7 вылетов. В то же время он не уточнил детали о том, когда произошли вылеты. Mi-8 снабжали военных на "Азовстале" оружием, боеприпасами, медикаментами, продовольствием и опрокинули на завод 72 азовца.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что украинские военные неоднократно доставляли в Мариуполь боеприпасы и медикаменты.

Но эти поставки, по его словам, были возможны для распространения информации о помощи. После этого Россия усилила ПВО, что усложнило проведение таких операций.

Зеленский рассказал о героизме украинских пилотов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что возле Мариуполя погибло немало украинских пилотов . По словам президента, они делали невозможные вещи, ведь долететь до "Азовстали" почти нереально.

Несмотря на это, героические украинские пилоты доставляли помощь защитникам и защитницам на "Азовстали". Также они забирали тела павших украинских героев.

16 мая из "Азовстали" началась эвакуация раненых украинских военных . По данным разведки Министерства обороны Великобритании, из "Азовстали" вышло около 1700 украинских военных .

Украинские воины получили приказ прекратить оборону Мариуполя и сохранить свою жизнь. Наших защитников вывезли на оккупированные территории, после чего должны были обменять на российских пленных.

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