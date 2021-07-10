Несмотря на "черный список": Моргенштерн заявил, что приехал в Украину

Российский рэпер под псевдонимом Моргенштерн утверждает, что приехал в Украину. Однако он находится в "черном списке", то есть перечне лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Людям с этого списка запрещен въезд в страну.

Рэпер опубликовал в Инстаграме видео со своей девушкой на фоне подсолнухов. Моргенштерн заявил, что они в Украине.

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Медовый месяц продолжается. Мы в Украине,

– сказал рэпер.

Правда, подтверждений или возражений этому пока нет. Позже рэпер публиковал истории с дорогой, но об Украине не говорил.



Моргенштерн со своей девушкой / Фото из инстаграма рэпера

Что этому предшествовало