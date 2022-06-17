Макрон объяснил скандальные заявления
Эммануэль Макрон рассказал об отношениях с Владимиром Зеленским после того, как 16 июня посетил Киев. Он заверил, что его отношения с президентом Украины всегда были хорошими.
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Наши отношения всегда были хорошими, несмотря на разногласия,
– сказал он.
Макрон упомянул о своих резонансных заявлениях "не унижать Россию" и "сохранить лицо Путина", не получивших поддержки ни в Украине, ни в других странах Запада.
Французский лидер объяснил, что роль Франции заключалась в том, чтобы быть посредником и поставить границу.
Макрон совершил визит в Киев: что известно
- Французский президент вместе с лидерами Германии, Италии и Румынии 16 июня впервые после начала полномасштабной российской агрессии посетил Украину.
- В Киеве Макрон заверил, что Франция, Германия, Италия и Румыния поддержат предоставление Украине статуса кандидата в Европейском Союзе. Также он сообщил, что его страна передаст Украине дополнительные Caesar.
- Президенту Франции во время визита в Украину пришлось объяснить свои предыдущие высказывания. В частности, комментируя заявление о том, что "Россию не нужно унижать", Макрон заверил, что Франция "вместе с украинцами".
- В мае Макрон, как говорил президент Владимир Зеленский, предлагал Украине пойти на территориальные уступки. Но в Киеве французский лидер заверил, что Франция и Германия не потребуют от Украины территориальных уступок.
- В то же время он подчеркнул, что именно Украина должна вести переговоры с Россией. Также Макрон заявил, что украинская сторона будет решать, на каких условиях будет объявлен мир.
- Вместе с тем президент Франции сказал, что после победы Украины с Россией все равно придется разговаривать. Комментируя звонки Путину, он отметил, что получил на это согласие от Зеленского. Также французский президент сообщил, что иногда Владимир Зеленский просил донести некоторые сообщения до российского лидера.
- По словам Макрона, он готов снова поехать в Москву, однако для этого Путин должен продемонстрировать определенные жесты.
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