Макрон пояснив скандальні заяви

Еммануель Макрон розповів про стосунки з Володимиром Зеленський після того, як 16 червня відвідав Київ. Він запевнив, що його стосунки з президентом України завжди були хорошими.

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Наші стосунки завжди були хорошими, незважаючи на розбіжності,

– сказав він.

Макрон згадав про свої резонансні заяви "не принижувати Росію" і "зберегти обличчя Путіну", які не отримали підтримки ні в Україні, ані в інших країнах Заходу.

Французький лідер пояснив, що роль Франції полягала в тому, щоб бути посередником і поставити межу.

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