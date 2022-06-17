Макрон пояснив скандальні заяви
Еммануель Макрон розповів про стосунки з Володимиром Зеленський після того, як 16 червня відвідав Київ. Він запевнив, що його стосунки з президентом України завжди були хорошими.
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Наші стосунки завжди були хорошими, незважаючи на розбіжності,
– сказав він.
Макрон згадав про свої резонансні заяви "не принижувати Росію" і "зберегти обличчя Путіну", які не отримали підтримки ні в Україні, ані в інших країнах Заходу.
Французький лідер пояснив, що роль Франції полягала в тому, щоб бути посередником і поставити межу.
Макрон здійснив візит до Києва: що відомо
- Французький президент разом з лідерами Німеччини, Італії та Румунії 16 червня вперше після початку повномасштабної російської агресії відвідав Україну.
- У Києві Макрон запевнив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримають надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі. Також він повідомив, що його країна передасть Україні додаткові Caesar.
- Президенту Франції під час візиту до України довелося пояснити свої попередні висловлювання. Зокрема, коментуючи заяву про те, що "Росію не потрібно принижувати", Макрон запевнив, що Франція "разом з українцями".
- У травні Макрон, як говорив президент Володимир Зеленський, пропонував Україні піти на територіальні поступки. Та в Києві французький лідер запевнив, що Франція та Німеччина не вимагатимуть від України територіальних поступок.
- Водночас він наголосив, що саме Україна повинна вести переговори з Росією. Також Макрон заявив, що українська сторона вирішуватиме, на яких умовах буде оголошено мир.
- Разом з тим, президент Франції сказав, що після перемоги України з Росією все одно доведеться розмовляти. Коментуючи дзвінки Путіну, він зазначив, що отримав на це згоду від Зеленського. Також французький президент повідомив, що іноді Володимир Зеленський просив донести певні повідомлення до російського лідера.
- За словами Макрона, він готовий знову поїхати у Москву, однак для цього Путін повинен продемонструвати певні жести.
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