Несмотря на "режим тишины", россияне возобновили обстрелы и штурм "Азовстали", – Генштаб ВСУ
9 мая 2022 , 18:18Читати новину українською
Генштаб ВСУ сообщил, что в Мариуполе, несмотря на объявленный "режим тишины", оккупанты возобновили обстрелы и штурм "Азовстали".
Новые данные Генштаб обновил по состоянию на 18.00 9 мая. Украинские защитники и защитницы уже 75 суток героически защищают родную землю от русских захватчиков.
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В Мариуполе, несмотря на объявленный "режим тишины", возобновились обстрелы и штурмовые действия завода "Азовсталь",
– говорится в сообщении.
Другие данные от Генштаба
- По состоянию на 9 мая российские оккупанты больше всего активизировались на Слобожанском и Донецком направлениях. На Волынском и Полесском направлениях активных действий оккупанты не проводили. Пока не зафиксировали признаков формирования наступательных группировок.
- Вероятность нанесения ракетных ударов остается высокой. Оккупанты могут бить по объектам гражданской и военной инфраструктуры. Людей призывают не игнорировать воздушную тревогу и при опасности скрываться в укрытиях гражданской защиты.
- В акваториях Черного и Азовского морей вражеские корабли до сих пор выполняют задачи по изоляции района боевых действий, а также ведут разведку.
- Генштаб ВСУ сообщил, что потери противника превышают показатели комплектования. Это оказывает существенное влияние на общее морально-психологическое состояние российских оккупантов.
Захватчики снова начали штурм "Азовстали"
- Петр Андрющенко – советник мэра Мариуполя – сообщил: когда колонны ООН выехали за пределы Донбасса, российские захватчики снова начали штурм "Азовстали". Там находятся защитники и защитницы Мариуполя, продолжающие героически бороться с врагом. Андрющенко подчеркнул, что герои Мариуполя – несгибаемые и непокоренные.
- Защитники Мариуполя 8 мая провели пресс-конференцию. Они сообщили, что за 2,5 месяца российские захватчики убили более 25 тысяч местных жителей.
- Герои Мариуполя с 24 февраля по 15 апреля уничтожили почти 2 500 российских оккупантов. Это около 15% военных потерь российской армии.
- Защитник Мариуполя капитан Святослав Паламарь с позывным "Калина" заявил, что для них интересы страны выше, чем свои жизни.
- Ситуация на "Азовстали" – критическая. В медицинской помощи нуждаются почти 600 военнослужащих.
- Украинцы просят спасти героев Мариуполя
Важно – пресс-конференция защитников Мариуполя из заблокированной "Азовстали": смотрите видео