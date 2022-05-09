Несмотря на "режим тишины", россияне возобновили обстрелы и штурм "Азовстали", – Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил, что в Мариуполе, несмотря на объявленный "режим тишины", оккупанты возобновили обстрелы и штурм "Азовстали".

Новые данные Генштаб обновил по состоянию на 18.00 9 мая. Украинские защитники и защитницы уже 75 суток героически защищают родную землю от русских захватчиков.

Заметьте Продолжается бой за Рубежное, оккупанты провалили атаку на Воеводовку , – Генштаб ВСУ

В Мариуполе, несмотря на объявленный "режим тишины", возобновились обстрелы и штурмовые действия завода "Азовсталь",

– говорится в сообщении.

Другие данные от Генштаба

По состоянию на 9 мая российские оккупанты больше всего активизировались на Слобожанском и Донецком направлениях. На Волынском и Полесском направлениях активных действий оккупанты не проводили. Пока не зафиксировали признаков формирования наступательных группировок.

Вероятность нанесения ракетных ударов остается высокой. Оккупанты могут бить по объектам гражданской и военной инфраструктуры. Людей призывают не игнорировать воздушную тревогу и при опасности скрываться в укрытиях гражданской защиты.

В акваториях Черного и Азовского морей вражеские корабли до сих пор выполняют задачи по изоляции района боевых действий, а также ведут разведку.

Генштаб ВСУ сообщил, что потери противника превышают показатели комплектования. Это оказывает существенное влияние на общее морально-психологическое состояние российских оккупантов.

Захватчики снова начали штурм "Азовстали"

Петр Андрющенко – советник мэра Мариуполя – сообщил: когда колонны ООН выехали за пределы Донбасса, российские захватчики снова начали штурм "Азовстали". Там находятся защитники и защитницы Мариуполя, продолжающие героически бороться с врагом. Андрющенко подчеркнул, что герои Мариуполя – несгибаемые и непокоренные.

Защитники Мариуполя 8 мая провели пресс-конференцию. Они сообщили, что за 2,5 месяца российские захватчики убили более 25 тысяч местных жителей.

Герои Мариуполя с 24 февраля по 15 апреля уничтожили почти 2 500 российских оккупантов. Это около 15% военных потерь российской армии.

Защитник Мариуполя капитан Святослав Паламарь с позывным "Калина" заявил, что для них интересы страны выше, чем свои жизни.

Ситуация на "Азовстали" – критическая. В медицинской помощи нуждаются почти 600 военнослужащих.

Украинцы просят спасти героев Мариуполя

Важно – пресс-конференция защитников Мариуполя из заблокированной "Азовстали": смотрите видео

По состоянию на 9 мая Генштаб ВСУ сообщил, что удалось ликвидировать 25 650 российских оккупантов.