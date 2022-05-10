Несмотря на войну, Украина засеяла только на четверть меньше площади, чем в прошлом году, – Шмигаль

По состоянию на 9 мая аграрии засеяли разными сельхозкультурами 8,6 миллиона гектаров, что всего на 24% меньше прошлогодних показателей.

Как проходит посевная

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает 24 канал. По его словам, Украина – один из гарантов мировой продовольственной безопасности, и из-за блокады Россией экспорта украинской продукции может возникнуть глобальный кризис.

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Сейчас Украина уже сформировала стратегические запасы продовольствия, которых нам хватит на годы. Но все больше мировых лидеров отдает себе отчет, что без украинских продуктов отдельные части мира может ожидать настоящий голод. Поэтому нужно действовать,

– сказал Шмыгаль.

Он отметил, что благодаря слаженной работе аграриев и государства удалось успешно провести "самую тяжелую в истории Украины посевную кампанию". Уже засеяли 8,6 миллиона гектаров, что всего на четверть меньше, чем в прошлом году.

Для этого аграриям предоставили более 20 миллиардов гривен льготных кредитов по разным государственным программам. Также государство помогло горючим и удобрениями. Все для того, чтобы сельскохозяйственная промышленность не останавливалась и работала на восстановление украинской экономики.

"В марте многие говорили, что проведение посевной станет одним из самых больших вызовов для государства на экономическом фронте. Подводя промежуточные итоги, можем сказать, что мы с этой задачей справились все вместе. Спасибо всем причастным за эту работу", – заявил премьер.

Решение проблемы экспорта сельскохозяйственной продукции

Но, по его словам, надо понимать, что из-за войны посеять урожай – это половина работы, потому что его еще нужно собрать и продать. Чтобы это удалось, постоянно идет работа по расширению экспорта.

Договариваемся с другими странами о расширении наших экспортных возможностей через порты. Увеличиваем пропускную способность нашей западной границы, улучшаем железнодорожную и автомобильную логистику. Наряду со всеми международными партнерами и организациями ищем пути разблокирования нашей морской торговли.

– добавил Шмыгаль.

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