Як проходить посівна

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає 24 канал. За його словами, Україна – один із гарантів світової продовольчої безпеки і через блокаду Росією експорту української продукції може виникнути глобальна криза.

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Зараз Україна вже сформувала стратегічні запаси харчів, яких нам вистачить на роки. Але все більше світових лідерів усвідомлює, що без українських продуктів окремі частини світу може чекати справжній голод. Тому потрібно діяти,

– сказав Шмигаль.

Він зазначив, що завдяки злагодженій роботі аграріїв та держави вдалося успішно провести "найважчу в історії України посівну кампанію". Вже засіяли 8,6 мільйона гектарів, що лише на чверть менше, ніж минулого року.

Для цього аграріям надали понад 20 мільярдів гривень пільгових кредитів за різними державними програмами. Також держава допомогла пальним та добривами. Все для того, щоб сільськогосподарська промисловість не зупинялася та працювала на відновлення української економіки.

"У березні багато хто говорив, що проведення посівної стане одним із найбільших викликів для держави на економічному фронті. Підбиваючи проміжні підсумки, можемо сказати, що ми з цим завданням впоралися всі разом. Дякую всім дотичним за цю роботу", – заявив прем'єр.

Вирішення проблеми експорту сільськогосподарської продукції

Але, за його словами, треба розуміти, що через війну посіяти врожай – це половина роботи, бо його ще потрібно зібрати і продати. Щоб це вдалося, постійно йде робота із розширення експорту йде.

Домовляємося з іншими країнами про розширення наших експортних можливостей через їхні порти. Збільшуємо пропускну здатність нашого західного кордону, покращуємо залізничну та автомобільну логістики. Разом з усіма міжнародними партнерами та організаціями шукаємо шляхи розблокування нашої морської торгівлі.

– додав Шмигаль.

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