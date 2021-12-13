Несмотря на несоответствие нормам: Австрия просит ввести в эксплуатацию "Северный поток-2"
13 декабря 2021 , 18:24Читати новину українською
Источник:Frankfurter Allgemeine Zeitung
Австрийский министр Александр Шалленберг считает, что "Северный поток-2" должен начать свою работу. Он намерен обратиться в Совет министров иностранных дел ЕС с просьбой о вводе газопровода в эксплуатацию.
Об этом глава внешнеполитического ведомства Австрии сообщил 13 декабря на брифинге в Брюсселе.
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Проект завершен, теперь мы должны его использовать
– сказал глава МИД.
Александр Шалленберг также добавил, что "считает ошибкой не использовать трубопровод "Северный поток-2" по назначению, несмотря на напряженные отношения между Россией и Украиной."Обратите внимание! Немецкий министр Анналена Бербок заявила, что "Северный поток-2" не соответствует нормам Евросоюза. Именно поэтому пока "он не может быть одобрен".
Сертификация "Северного потока-2"
- Прежде чем запуститься, российский трубопровод должен получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе. "Северный поток-2" должен соответствовать правилам Третьего энергопакета.
- Эти документы – пакет законов относительно внутреннего рынка голубого топлива и электроэнергии в Европейском Союзе. Его цель – более открытые газовые и энергетические рынки.
- "Нафтогаз" 18 октября подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2". Немецкий регулятор BNetzA 15 ноября одобрил участие украинской компании в процедуре.
- Германия в ноябре остановила сертификацию "Северного потока-2". Процесс возобновят при условии, если газопровод проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.