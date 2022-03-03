Несмотря на обстрелы: в Киевской области спасатели продолжают смело помогать людям
3 марта 2022 , 18:07Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
Украинские спасатели выполняют свою работу и активно помогают мирным людям в Киевской области, несмотря на циничные атаки российских захватчиков.
В частности, именно так поступают бородянские спасатели.
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Помощь ГСЧС, несмотря на обстрелы
В четверг, 3 марта, они даже под обстрелами оккупантом помогают местным жителям.
Спасатели продолжают помогать людям / Фото ГСЧС