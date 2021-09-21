Несмотря на очевидные риски: экс-руководителю Львовского Беркута отменили домашний арест

Руководителю Львовского Беркута Ростиславу Пацеляку изменили меру пресечения. Домашний арест ему заменили на личное обязательство.

Такое решение 21 сентября принял Святошинский суд Киева. Впрочем, там проигнорировали важные нюансы, на которые обращала внимание прокурор Ирина Самборская.

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Теперь Пацеляк вынужден:

по каждому требованию прибывать в суд;

уведомлять прокурора и суд об изменении места жительства и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями.

Зато Самборская ходатайствовала, чтобы помимо этого бывшему руководителю беркутовцев также запретили удаляться из населенных пунктов, в которых он зарегистрирован и проживает, и обязали его сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет. Впрочем, судьи с прокуроршей не согласились.

О каких рисках предупреждала прокурор

Ранее по делу Пацеляка допросили в качестве свидетеля Виктора Шаповалова, бывшего командира харьковского Беркута. Отметим, что он является подозреваемым по делу об организации теракта и убийств митингующих 18 февраля 2014 года. Сам Шаповалов сейчас скрывается от следствия. Вероятно, в России. Поэтому прокурор считает, что без меры пресечения убежать может и Пацеляк. Есть и другие риски: что он будет общаться со свидетелями и склонять их к изменению показаний.

Коротко о деле Пацеляка

Пацеляка обвиняют в превышении служебных полномочий, препятствовании профессиональной деятельности журналистов и проведению мирных собраний 18 февраля 2014 года во время мирного шествия. Речь идет о событиях в Крепостном переулке и на улице Институтской. Сначала его содержали под стражей, однако впоследствии отправили под домашний арест.