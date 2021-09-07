Несмотря на охоту депутатов: борьба с олигархами находится под угрозой

Депутаты могут не принять документ, который определяет перечень олигархов и создает определенные ограничения для них. Ведь законопроект оброс тысячей правок.

Большая часть депутатов утверждает, что изменения в законопроект разумны. Например, они позволяют изменить орган, который будет определять олигархов.

Обратите внимание Его реально боятся, – Вениславский сказал, когда примут закон об олигархах

"Если мы отбираем глав антикоррупционных органов, чтобы сделать судебную реформу через комиссию с международными экспертами, сделаем то же самое с олигархами. 4 представителя от известных организаций, которые борются с коррупцией, 3 – от Кабинета Министров, Верховной Рады и президента", – отметил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Письмо Людмилы Денисовой

Другая причина торможения – это письмо Людмилы Денисовой к председателю Верховной Рады. В нем омбудсмен требует направить законопроект на рассмотрение Венецианской комиссии.

В противном случае бывший депутат пойдет в Конституционный Суд. Мол, законопроект усиливает влияние президента и нарушает права человека.

Не может быть никаких ограничений в правах по каким-либо признакам, в том числе и по имущественному положению,

– подчеркнула Денисова.

Она сказала и о том, что подача должностными лицами деклараций о контактах с олигархом – это вмешательство в частную жизнь. Также омбудсмен видит цензуру в СМИ в этом законопроекте.

Отложат ли борьбу с олигархами: смотрите видео

Позиция депутатов

Но депутаты считают, что причина этой заинтересованности вовсе не в нарушении прав людей. "Я вижу в этой позиции больше от политики, чем от права. Я бы советовал госпоже Денисовой сконцентрироваться на защите прав простых граждан, а не тех, кто потенциально мог быть внесен в список олигархов", – отметил народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

К теме "Больше от политики, чем от права": как Рада реагирует на заявления Денисовой на закон об олигархах

По словам эксперта, Денисову волнует судьба конкретного человека – богатейшего украинца Рината Ахметова. Именно через омбудсмена потенциальный олигарх пытается повлиять на рассмотрение законопроекта.

Он сам не хочет вступать в конфликт с президентской командой, но хочет торпедировать этот закон. Это, кстати, свидетельство того, что олигархи, в частности самый богатый человек, реально опасаются этого закона,

– считает политический эксперт Владимир Фесенко.

Не так хотят бороться с олигархами, как договариваться с ними, поэтому и тормозят рассмотрение законопроекта. В этом уверены в объединении "Справедливость".

"На самом деле, происходит процедура затягивания, чтобы иметь больше времени и просто договориться с теми же олигархами. Этот законопроект не запланирован на то, чтобы его принимали", – сказал Ярослав Юрчишин.

Читайте также СНБО справится, – Кравчук о том, кто будет определять олигархов

Депутаты убеждены, что для борьбы с олигархами не так нужно принимать несколько популистский законопроект, как просто усилить антимонопольное законодательство и внести предохранители на влияние на медиа. В любом случае борьбу с олигархами, похоже, откладывают в долгий ящик.