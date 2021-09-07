Більша частина депутатів стверджує, що зміни до законопроєкту розумні. Наприклад, вони дозволяють змінити орган, який визначатиме олігархів.

Зверніть увагу Його реально бояться, – Веніславський сказав, коли ухвалять закон про олігархів

"Якщо ми відбираємо голів антикорупційних органів, щоб зробити судову реформу через комісію з міжнародними експертами, зробімо те ж саме з олігархами. 4 представники від відомих організацій, які борються з корупцією, 3 – від Кабінету Міністрів, Верховної Ради і президента", – відзначив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Лист Людмили Денісової

Інша причина гальмування – це лист Людмили Денісової до голови Верховної Ради. В ньому омбудсмен вимагає направити законопроєкт на розгляд Венеційській комісії.

В іншому разі колишня депутатка піде в Конституційний Суд. Мовляв, законопроєкт посилює вплив президента і порушує права людини.

Не може бути жодних обмежень в правах за будь-якими ознаками, зокрема і за майновим станом,

– наголосила Денісова.

Вона сказала і про те, що подавання посадовцями декларацій про контакти з олігархом – це втручання у приватне життя. Також омбудсмен вбачає цензуру у ЗМІ в цьому законопроєкті.

Чи відкладуть боротьбу з олігархами: дивіться відео

Позиція депутатів

Але депутати вважають, що причина цієї зацікавленості зовсім не в порушенні прав людей. "Я бачу в цій позиції більше від політики, ніж від права. Я б радив пані Денісовій сконцентруватися на захисті прав простих громадян, а не тих, хто потенційно міг бути долучений до переліку олігархів", – зазначив народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

До теми "Більше від політики, ніж від права": як Рада реагує на заяви Денісової на закон про олігархів

За словами експерта, Денісову хвилює доля конкретної людини – найбагатшого українця Ріната Ахметова. Саме через омбудсмена потенційний олігарх намагається вплинути на розгляд законопроєкту.

Він сам не хоче вступати в конфлікт з президентською командою, але хоче торпедувати цей закон. Це, до речі, свідчення того, що олігархи, зокрема найбагатша людина, реально побоюються цього закону,

– вважає політичний експерт Володимир Фесенко.

Не так хочуть боротися з олігархами, як домовлятися з ними, тому й гальмують розгляд законопроєкту. В цьому впевнені в об'єднанні "Справедливість".

"Насправді, відбувається процедура затягування, щоб мати більше часу і просто домовитися з тими самими олігархами. Цей законопроєкт не запланований на те, щоб його ухвалювали", – сказав Ярослав Юрчишин.

Читайте також РНБО справиться, – Кравчук про те, хто визначатиме олігархів

Депутати переконані, що для боротьби з олігархами не так потрібно ухвалювати дещо популістичний законопроєкт, як просто посилити антимонопольне законодавство і внести запобіжники на вплив на медіа. В будь-якому разі боротьбу з олігархами, схоже, відкладають у далеку шухляду.