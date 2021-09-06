Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Як вона зауважила, навряд чи "архітектура законопроєкту" через правки може кардинально змінитися.

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За словами Кравчук, не варто вигадувати якісь інші інституції чи комісії, які б визначали олігархів в Україні. Рада нацбезпеки й оборони може добре справитися з цим завданням.

Скоріш за все, таки РНБО залишиться органом, який буде визначати й вводити цей реєстр олігархів. Однак подивимося, що вирішить профільний комітет,

– заявила нардепка.

Довідка. За словами депутата від "Голосу" Ярослава Железняка, значна кількість правок до законопроєкту про деолігархізацію стосується визначення Нацагентства з питань запобігання корупції як головного органу для визнання олігархів.

Як розповіла Кравчук, депутати розуміють, що ухвалити цей законопроєкт просто необхідно, тому іншого виходу немає. Документ можуть ухвалити вже у другій половині вересня.

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