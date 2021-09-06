Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Як вона зауважила, навряд чи "архітектура законопроєкту" через правки може кардинально змінитися.
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За словами Кравчук, не варто вигадувати якісь інші інституції чи комісії, які б визначали олігархів в Україні. Рада нацбезпеки й оборони може добре справитися з цим завданням.
Скоріш за все, таки РНБО залишиться органом, який буде визначати й вводити цей реєстр олігархів. Однак подивимося, що вирішить профільний комітет,
– заявила нардепка.
Як розповіла Кравчук, депутати розуміють, що ухвалити цей законопроєкт просто необхідно, тому іншого виходу немає. Документ можуть ухвалити вже у другій половині вересня.
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Закон про олігархів: що відомо
- Володимир Зеленський 15 квітня під час засідання РНБО ініціював створення нового законопроєкту про статус олігарха в Україні. Президент вже у червні вніс документ у парламент.
- Верховна Рада 1 липня підтримала в першому читанні ініційований президентом законопроєкт про олігархів.
- Депутат від "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що до законопроєкту подали 1 257 правок, однак "відверто спамових" серед них немає.
- Українці песимістично налаштовані щодо законопроєкту. Згідно з опитуванням КМІС, 56,4% громадян вважають, що він не є загрозою для олігархів.