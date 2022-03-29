Об этом рассказал заместитель главного специалиста по подготовке оперативного персонала НТЦ ОП ЗАЭС Алексей Бурда. Он отметил, что этот процесс длится ежегодно и его расписание сформировано заранее.

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Квалификацию проводят согласно плану

У нас есть также план повышения квалификации на полномасштабном тренажере. Это обязательно для получения лицензии. Все остальные работники тоже проходят квалификацию согласно плану,

– подчеркнул Бурда.

На ЗАЭС отмечают, что работа атомщиков очень важна, поэтому остановить этот процесс не могут, при всех обстоятельствах. Даже в столь сложной ситуации инструкторы справляются, все материалы сохранились.

Работники ЗАЭС находятся под давлением

Ранее сообщалось, что на территорию Запорожской атомной станции оккупанты свезли большое количество военной техники, из-за этого есть постоянная угроза аварии. Сами работники вынуждены работать в условиях давления. Также им мешали выполнять свои обязанности сотрудники Росатома.

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